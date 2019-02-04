На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Дев'ять ворожих обстрілів зафіксовно на Сході країни минулої доби.
В районі Кримського на Луганщині окупанти застосували міномети. На інших ділянках били з гранатометів та стрілецької зброї, жоден боєць не постраждав.
Вогнем у відповідь військові знищили трьох бойовиків, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
по теме
На Донбасі не припиняються ворожі обстріли
В районі села Піски відкривали вогонь із бронетехніки, кулеметів та стрілецької зброї
Поблизу Широкиного бойовики застосували гранатомети
Неспокійно було біля Широкиного і Травневого - ворог цілив з гранатометів та великокаліберних кулеметів
Жителі Луганщини потерпають від ворожих обстрілів
Попри бойові дії, які тривають тут вже чотири роки, шістнадцять родин не покидають своїх осель у Золотому, хоча люди зізнаються: звикнути до війни неможливо
На Луганщині бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ: є втрати
В районі селища Катеринівка, на Луганщині, окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу автомобіль з українськими захисниками
Українські військові укріплюють передові позиції у Пісках
Зима не лише вибілює населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій