Китай готується зустріти Новий рік за Східним календарем [ Редактировать ]
Китай готується зустріти Новий рік за Східним календарем. Певної дати він не має, час святкування вираховують за місячним календарем. Цьогоріч свято припало на 5 лютого.
У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя і багатство, тому готуються до нього особливо ретельно - прибирають у домівці, прикрашають оселі та міста.
Відзначають свято 15 днів - феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини обов'язково збираються в повному складі, роблять подарунки і загадують бажання.
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