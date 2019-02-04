Китай готується зустріти Новий рік за Східним календарем. Певної дати він не має, час святкування вираховують за місячним календарем. Цьогоріч свято припало на 5 лютого.

У Піднебесній Новий рік символізує настання весни, щастя і багатство, тому готуються до нього особливо ретельно - прибирають у домівці, прикрашають оселі та міста.

Відзначають свято 15 днів - феєричними фестивалями, традиційними танцями і частуваннями. А ще у ці дні китайські родини обов'язково збираються в повному складі, роблять подарунки і загадують бажання.