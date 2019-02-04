В Австралії через повінь оголосили надзвичайний стан [ Редактировать ]
На північному сході Австралії триває масштабна евакуація.
Там понад тиждень не вщухають зливи, рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвілл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи, перекриті деякі траси. У двох районах оголосили надзвичайний стан.
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