На північному сході Австралії триває масштабна евакуація.

Там понад тиждень не вщухають зливи, рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвілл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи, перекриті деякі траси. У двох районах оголосили надзвичайний стан.