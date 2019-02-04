В анексованому Севастополі привчають дітей до зброї [ Редактировать ]
В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".
Ті, хто вступив до так званого руху "Юнармія", вивчатимуть на практиці основи загальновійськової підготовки. Серед іншого - збиратимуть-розбиратимуть автомат Калашникова.
У "Міноборони" Росії кажуть, до руху вже залучили понад півтисячі дітей. Українські правозахисники вже не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей на окупованому півострові.
по теме
Росія розмістила "Іскандери" біля кордону України
Росія розмістила ядерні установки поблизу кордону з Україною. Знімки з супутника оприлюднило американське видання Fox News. На них видно, що росіяни розгорнули ракетно-пускові комплекси "Іскандер" у Краснодарі - за чотириста кілометрів від українського кордону
У Мінську відбудеться засідання ТКГ
Тристороння контактна група сьогодні проведе перше засідання, після місячної перерви
Маленька Ангеліна потребує термінової операції
За життя маленької Ангеліни медики борються майже три роки - відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію
Трансплантація в Україні: чому не працює новий закон?
Уже місяць, як новий закон мав дати "зелене світло" трансплантаціям від неродинних донорів і в такий спосіб збільшити кількість порятованих у рази, але, натомість, він повністю заблокував операції
В Днепре женщина родила 14 ребенка (фото)
В Днепре рассказали о появлении четырнадцатого ребенка в семье Ольги и Руслана Майгун