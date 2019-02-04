В анексованому Севастополі відкрили центр, де російські військові навчатимуть дітей поводитися зі зброєю. Про це повідомляє видання "Крим. Реалії".

Ті, хто вступив до так званого руху "Юнармія", вивчатимуть на практиці основи загальновійськової підготовки. Серед іншого - збиратимуть-розбиратимуть автомат Калашникова.

У "Міноборони" Росії кажуть, до руху вже залучили понад півтисячі дітей. Українські правозахисники вже не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей на окупованому півострові.