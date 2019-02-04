В ночь на 3 февраля 2019 года умер русский рэпер Децла (Кирилл Толмацкий). В сети появилось видео, на котором изображены последние минуты жизни. Также его жена озвучила причину смерти артиста.

Ролики, где сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать Децла в гримерке клуба в Ижевске, опубликовали на YouTube-канале "Inforeactor Новости".

"После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала "скорая" в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло ", - рассказал концертный директор Децла, Павел Беленец.

"Бог забрал любимого человека. Кирилл скончался от остановки сердца", - сообщила жена Кирилла.

Ранее мы писали о том, что жена Децла растрогала фанатов прощальным письмом.