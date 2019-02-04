Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки. Об этом сообщается на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета станет уже четвертой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она будет посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленному в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300 килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые почитают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильского украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.

На реверсе монеты будут нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из 31,82 гр чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

Фото: mint.ca

Ранее мы писали о том, что НБУ выпускает монету номиналом в 5 гривен.