Терміново пересадити печінку потрібно трирічній Ангелінці. На операцію необхідно зібрати 135 тисяч євро. Для батьків ця сума непідйомна. Тож просять про допомогу всіх небайдужих.

За життя маленької Ангеліни медики борються майже три роки. Відразу після народження дівчинка перенесла непросту операцію.

"Жовчний видалили, щоб дитинка могла прожити до цього часу, бо була дуже жовта, там руйнувалися усі органи і слава Богу, трішки операція нам допомогла", - розповідає Світлана Дідушко, мати Ангеліни.

Після року лікування медики встановили дівчинці нищівний діагноз - цироз печінки. Щоб зберегти життя - потрібне пересадження.

"Дитина поступила до нас в дуже важкому стані. В стані з проявом печінкової недостатності. З асцитом, з анемією, з першими проявами поліорганної недостатності", - повідомила Галина Курило, завідувач відділення хірургії вроджених вад розвитку Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Через великий животик дівчинці важко дихати, каже її мама. Особливо коли та спить. Хвороба Ангеліни уповільнює її розвиток. Лік іде на хвилини, - кажуть медики.

"На сьогоднішній день нам вдалося її стабілізувати та провести, дати можливість більш-менш стабільного життя на якийсь період, хоча прогнозувати скільки часу вона буде в компенсованому стані дуже важко, тому що їй якомога швидше потрібно робити трансплантацію, щоб залишити її шанс на життя", - говорить Галина Курило, завідувач відділення хірургії вроджених вад розвитку Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Терміново провести операцію погодилися в одній із клінік Бельгії. Щоб урятувати доньку, до 5 березня сім'ї Дідушко потрібно зібрати 135 тисяч євро.

"Я вас дуже, люди, всі прошу - адже без вас нам тепер не обійтися. На жаль, сума дуже велика, ми не зможемо самі зібрати такі гроші. Дитинка хоче жити, вона все розуміє. Коли дітки хворі, то іншого болю в житті, я так думаю, що немає", - закликає Світлана Дідушко, мати Ангеліни.

На Ангелінку вдома чекає батько та дві старші сестрички. Вони, як ніхто, вірять у диво та сподіваються на людську небайдужість.

Допомогти Ангелінці можете й ви. Реквізити банківської картки зараз на ваших екранах. Також вони є на сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

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ДІДУШКО СВІТЛАНА ЮРІЇВНА