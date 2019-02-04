Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 февраля, президент Петр Порошенко принял делегацию Вселенского патриархата, которая прибыла в Киев для участия в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко поблагодарил представителей Вселенского патриархата за участие в этом выдающемся событии как для церковной жизни и православной общины, так и для Украинского государства в целом.
"Хочу передать мои самые теплые поздравления и слова благодарности его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею за это событие. Это произошло и стало возможным благодаря его большой любви к Украине и украинцам", - сказал президент.
Он отметил, что Православная церковь Украины прошла большой путь к объединению и получению томоса об автокефалии, что стало возможным, в том числе благодаря усилиям экзархов Вселенского патриархата.
Митрополит Галльский Эммануил, в свою очередь, заверил главу государства в постоянной поддержке Украины и новой Православной церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.
"Его Святейшество двигался вперед в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом. И Вы также были первым гражданином Украины, кто взял на себя, я бы сказал, риск, но в то же время и большую возможность", - сказал он.
Митрополит Галльский также подчеркнул, что интронизация предстоятеля Православной церкви Украины является важным историческим моментом. Митрополит Эммануил добавил, что в составе делегации присутствует игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий. Именно в этом монастыре был написан текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Он выразил надежду, что глава Украинского государства будет иметь возможность посетить Афон и этот монастырь, где был написан исторический для украинцев церкви документ.
Ранее мы писали о том, что Вселенский патриархат опубликовал Томос об автокефалии ПЦУ.
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