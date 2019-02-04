В последнее время суперфуды становятся все более популярны. Почти все уже слышали о пользе семян чиа. Из них можно приготовить вкусный и питательный завтрак. Для этого вам понадобится сделать всего пару простых действий, пишет Buro247.

Шаг первый

В основе пудинга - комбинация семян чиа и любого вида молока. Пропорции: 3 столовые ложки семян чиа на 1 стакан жидкости. Соедините ингредиенты вместе и тщательно перемешайте.

Шаг второй

Над десертом можно фантазировать и добавлять любые полезные ингредиенты. Например, сушеный кокос, изюм, какао-порошок, зерна граната, кусочки манго, грецкие орехи, миндаль или фисташки.

Добавьте их в молоко с семенами чиа, перемешайте и поставьте смесь в холодильник на ночь, а если нет времени - хотя бы на 20 минут.

Шаг третий

Готовый пудинг перемешайте, добавьте немного молока и украсьте черникой, малиной, кленовым сиропом, агавой или медом, если вам нравятся десерты послаще.

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