Пудинг с чиа: как приготовить [ Редактировать ]
В последнее время суперфуды становятся все более популярны. Почти все уже слышали о пользе семян чиа. Из них можно приготовить вкусный и питательный завтрак. Для этого вам понадобится сделать всего пару простых действий, пишет Buro247.
Шаг первый
В основе пудинга - комбинация семян чиа и любого вида молока. Пропорции: 3 столовые ложки семян чиа на 1 стакан жидкости. Соедините ингредиенты вместе и тщательно перемешайте.
Шаг второй
Над десертом можно фантазировать и добавлять любые полезные ингредиенты. Например, сушеный кокос, изюм, какао-порошок, зерна граната, кусочки манго, грецкие орехи, миндаль или фисташки.
Добавьте их в молоко с семенами чиа, перемешайте и поставьте смесь в холодильник на ночь, а если нет времени - хотя бы на 20 минут.
Шаг третий
Готовый пудинг перемешайте, добавьте немного молока и украсьте черникой, малиной, кленовым сиропом, агавой или медом, если вам нравятся десерты послаще.
Смотрите также, что приготовить на завтрак.
по теме
Как приготовить картофельные драники
Вкусные и аппетитные картофельные драники - популярная горячая закуска
7 продуктов для крепких костей
Неаккуратность при активном образе жизни и неправильное питание могут привести к переломам костей. Поэтому важно включить в свой рацион питания некоторые продукты, которые помогут укрепить костную ткань
Как приготовить рис с креветками и яйцом
Жареный рис - традиционное китайское блюдо
Не помыл яблоко: украинец заразился опасной инфекцией
В Ивано-Франковской области зарегистрирован первый случай в 2019 году лептоспироза
Как правильно хранить кофейные зерна
Упаковка, в которой продается кофе, как правило, не идеальна для длительного хранения