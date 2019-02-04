Бесплатных лекарств в Украине станет больше [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства", сообщает пресс-служба ведомства.
Отныне для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы пациенты смогут получить 64 бесплатных препарата. Согласно сообщению, в обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой.
Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой - 898,22 гривен.
Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств. Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн упаковок пациенты смогут получить бесплатно.
Ранее мы писали о том, что медицинские услуги в Украине станут бесплатными.
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