Лучший фильм года: назван победитель [ Редактировать ]
В Беверли-Хиллз прошла 71-я церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров. Список победителей был опубликован на сайте организаторов.
В главной номинации "Лучший режиссер полнометражного фильма" выиграл мексиканец Альфонсо Куарон за черно-белую картину о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов "Рома".
Премию за лучший дебют забрал Бо Бернем, снявший фильм "Восьмой класс". Лучшим документалистом был назван режиссер "Трех одинаковых незнакомцев" Тим Уорлд. Билла Хейдера наградили за комедийный эпизод сериала "Барри". Лучшим режиссером драматического сериала стал Адам МакКей, снявший "Наследников".
Премия Гильдии режиссеров за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения вручается с 1948 года. За всю историю существования премии, получившим эту награду в категории "Лучший режиссер полнометражного фильма" только семь раз не присудили соответствующий "Оскар".
Ранее мы писали, кто был номинирован на "Оскар".
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