В понедельник, 4 февраля, в Украине задерживают и отменяют десятки рейсов. Причиной этому стал густой туман. В связи с этим многие украинцы не смогли вылететь со Стамбула, Быдгоща, Хургады и Шарм-Эль-Шейха, сообщают "Українскі новини".

Отмена авиарейсов в Харькове коснулась самолета в Стамбул - рейса Pegasus Airlines PC 429, а обратный самолет Turkish Airlines рейса TK 1473 задерживается.

В Киеве ситуация с полетами не лучше. В Жулянах отменен рейс в Шарм-эш-Шейх и SQP7001 в Хургаду. Также не будет самолета этой авиакомпании, который должен был прилететь в столицу Украины из Шарма. Также в Жулянах отменен рейс из Быдгоща авиакомпании LOT.

Тем временем в Борисполе отменен самолет Bravo Airways рейса, который должен был лететь в Шарм-Эль-Шейх. Не будет еще двух вылетов в Киев из Шарм -Эль-Шейха.

Во Львове рейсы не отменяли, информации по одесскому аэропорту на данный момент нет.

Ранее мы писали о том, что в Харькове предотвратили авиакатастрофу.