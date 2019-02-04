Бердянськ через аварію знову залишився без води [ Редактировать ]
Повторна аварія на колекторі у Бердянську. Без води знову залишилося кілька районів міста, частково обмежено рух транспорту.
За інформацією міської ради, витік стався неподалік місця попереднього пошкодження, яке сталося тиждень тому. Тоді, нагадаємо, прорвало каналізаційний колектор. Для ліквідації аварії - необхідно відремонтувати трубопровід, довжиною 159 метрів на п'ятиметровій глибині.
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