Бердянськ залишився без води

Половина Бердянська, що на Запоріжжі, третю добу без води через аварію на колекторі. Школи та дитячі садочки в середмісті не працюють. Воду - як питну, так і технічну - містянам за розкладом підвозять рятувальники та військові. Що спричинило надзвичайну ситуацію в курортному місті?