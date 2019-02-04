У Дніпрі підпалили кав'ярню разом із відвідувачами (відео) [ Редактировать ]
У Дніпрі підпалили кав'ярню разом із відвідувачами. Інцидент стався напередодні ввечері. Підпал зафіксували камери відеоспостереження.
До приміщення увірвалися двоє молодиків та жбурнули пляшку із займистою сумішшю. Постраждали двоє жінок - власниця закладу та відвідувачка, вони сиділи найближче до входу у кафе.
Поліція проводить розслідування зухвалого нападу.
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