У Дніпрі підпалили кав'ярню разом із відвідувачами. Інцидент стався напередодні ввечері. Підпал зафіксували камери відеоспостереження.

До приміщення увірвалися двоє молодиків та жбурнули пляшку із займистою сумішшю. Постраждали двоє жінок - власниця закладу та відвідувачка, вони сиділи найближче до входу у кафе.

Поліція проводить розслідування зухвалого нападу.