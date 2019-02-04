У Конотопі на подружню пару впала крижана брила [ Редактировать ]
На Сумщині з даху багатоповерхівки на подружжя впала крижана брила. Чоловіка доправили до реанімації з проломленим черепом. Дружина постраждала менше, вона теж у лікарні з переломами.
Інцидент стався в центрі Конотопа. Пара саме виходила з магазину на першому поверсі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею службова недбалість.
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