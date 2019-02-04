В городе Почаев Тернопольской области патрульные полицейские остановили для проверки Mitsubishi Outlander. В момент, когда водитель и пассажир вышли из авто и общались с полицейским, на них налетел Volkswagen Golf. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что после наезда на группу людей авто протаранило также стоявший на обочине Mitsubishi.

Трое пострадавших с переломами и другими повреждениями были доставлены в больницу. Среди них - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Водитель Volkswagen заявил, что заметил патрульную машину слишком поздно, хотя полицейские утверждают, что служебный транспорт стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.

По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Ведется следствие.

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