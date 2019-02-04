В Тернопольской области пьяный водитель сбил троих человек [ Редактировать ]
В городе Почаев Тернопольской области патрульные полицейские остановили для проверки Mitsubishi Outlander. В момент, когда водитель и пассажир вышли из авто и общались с полицейским, на них налетел Volkswagen Golf. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что после наезда на группу людей авто протаранило также стоявший на обочине Mitsubishi.
Трое пострадавших с переломами и другими повреждениями были доставлены в больницу. Среди них - двое жителей Почаева и работник группы реагирования патрульной полиции, находившийся при исполнении служебных обязанностей.
Водитель Volkswagen заявил, что заметил патрульную машину слишком поздно, хотя полицейские утверждают, что служебный транспорт стоял у обочины с включенными проблесковыми маячками.
По предварительным данным, водитель Volkswagen был пьян. В его крови обнаружили более двух с половиной промилле алкоголя. Ведется следствие.
Недавно в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись пять автомобилей.
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