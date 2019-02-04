Корь в Украине: количество заболевших стремительно растет [ Редактировать ]
За первый месяц 2019 года в Украине зафиксировали 15 095 случаев заболевания корью. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"С 28 декабря 2018 до 1 февраля 2019 корью в Украине заболело 15095 человек - 6364 взрослых и 8731 ребенок. В течение 5-й недели 2019 корью заболело 3379 человек - 1499 взрослых и 1880 детей", - говорится в сообщении.
Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 2651 человек: 908 взрослых и 1743 ребенка), Винницкой (1383 человека: 588 взрослых и 795 детей), Ровенской (1389 человек: 457 взрослых и 932 ребенка), Хмельницкой (1058 людей: 583 взрослых и 475 детей) областях и в Киеве (1214 человек: 624 взрослых и 572 ребенка).
В ведомстве снова призвали родителей обязательно вакцинировать детей по календарю прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.
Отметим, за весь прошлый год корью заболели около 54,5 тысяч человек. Таким образом заболеваемость выросла более чем в три раза.
Эпидемиологи отмечают, что в 2018 году ежедневно регистрировалось 50 заболевших, а сначала 2019 года - от 300 до 400.
Тем не менее в Минздраве решили не объявлять в стране эпидемию кори.
Ранее мы писали о том, что корь в Украине массово "атакует" детей.
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