Алла Пугачева прокомментировала смерть Децла [ Редактировать ]
Легендарная певица Алла Пугачева написала трогательное сообщение на фоне гибели российского артиста Кирилла Толмачкого (рэпер Децл). Исполнительница опубликовала пост на своей странице в Instagram.
"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?", - написала примадонна.
Да что же это такое?!Мальчик мой,куда же ты ушёл?🙏🙏🙏
Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
В комментариях большое количество подписчиков также выразили соболезнования об смерти Децела:
"Он жив в наших сердцах,пока мы помимо о нем и поем его песни...светлая память...", "Он был моим кумиром! Земля пусть будет пухом", "Плачу... Очень очень жаль.... Это было время нашей молодости. Как жизнь поворачивается", - пишут пользователи.
Ранее жена Децла растрогала фанатов прощальным письмом.
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