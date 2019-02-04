Легендарная певица Алла Пугачева написала трогательное сообщение на фоне гибели российского артиста Кирилла Толмачкого (рэпер Децл). Исполнительница опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?", - написала примадонна.

В комментариях большое количество подписчиков также выразили соболезнования об смерти Децела:

"Он жив в наших сердцах,пока мы помимо о нем и поем его песни...светлая память...", "Он был моим кумиром! Земля пусть будет пухом", "Плачу... Очень очень жаль.... Это было время нашей молодости. Как жизнь поворачивается", - пишут пользователи.

Ранее жена Децла растрогала фанатов прощальным письмом.