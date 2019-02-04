На Волыни изгнанная из храма община УПЦ вынуждена молиться в доме без света и отопления [ Редактировать ]
Верующие Свято-Николаевского храма УПЦ в селе Ничеговка Маневичского района, которые несмотря на давление сторонников ПЦУ, сохранили верность Украинской Православной Церкви, отныне молятся в доме, который пожертвовал один из прихожан.
Первую Литургию совершил настоятель священник Тарас Берник 3 февраля, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Религиозная община, которую выгнали из их храма, налаживают богослужебную жизнь в доме без отопления и света.
Пресс-секретарь Волынской епархии протоиерей Олег Точинский на своей странице в Facebook объяснил, что «конфликт, который произошел в минувшую субботу, ввел невосполнимые коррективы в жизнь жителей села, разделив их на два лагеря. Настоятель общины священник Тарасий Берник с группой верующих людей не захотели идти в "новую церковь". Как следствие, оказались на улице, не имея возможности молиться в местном Свято-Николаевском храме, который долгое время объединял всех в деревне».
Протоиерей Олег Точинский рассказал, что отец Тарасий вместе со своей паствой теперь молится в доме, который пожертвовали ему прихожане.
«Света нет. Тепла тоже. Однако это не останавливает батюшку и тех, кто с ним остался. Они продолжают молиться Богу, оставаясь верными своей Церкви, несмотря ни на что», - написал он.
Как сообщалось, 26 января сторонники ПЦУ во главе с районными представителями Киевского Патриархата и при личной поддержке местных властей атаковали священнослужителя у сельского храма, забрали у него ключи и захватили здание.
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