Умер знаменитый украинский экстрасенс [ Редактировать ]
3 февраля по причине тяжелой болезни умер популярный маг из Украины Андрей Сатаненко. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его друг Александр Пазилорт Контанистов.
Пазилорт утверждает, что, несмотря на продолжительную болезнь погибшего, он при любой возможности старался помочь нуждающимся и ни разу не пожаловался на жизнь.
Фото: Facebook
"Более 6 - 7 лет назад, самые близкие люди узнали, что каждый год может стать для него последним, и до самого последнего момента это скрывалось от общественности, поскольку Андрей никогда не жаловался, а наоборот, старался помочь всем, кого он знает. На самом деле Андрей никогда не умрет, он бессмертен, поскольку навсегда останется в памяти и в сердцах его жены, близких друзей и знакомых, его учеников и последователей… Помним и любим!" - написал он.
Позже информацию о гибели подтвердила жена Андрея Сатаненко.
На днях скончалась звезда фильма "Операция Ы".
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