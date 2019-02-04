В Закарпатской области сошли семь снежных лавин [ Редактировать ]
В Закарпатской области произошло семь сходов лавин мокрого снега. Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что шесть лавин сошли с горы Плай и одна - с горы Великий Верх. Высота отрыва снежного покрова во всех случах превысила один километр над уровнем моря.
Объем самой маленькой лавины составил 150 кубометров снега, а самой большой - 1800 кубометров. По данным спасателей, ущерб не был нанесен.
В свою очередь Укргидрометцентр сообщает, что 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Ранее сообщалось, что в Карпатах лавина обрушилась на дорогу.
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