Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала новых кандидатов [ Редактировать ]
4 февраля Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины, передает "УНН".
Как сообщили в "ОПОРЕ", ЦИК зарегистрировала кандидатами на пост президента Украины Виктора Бондаря ("Видродження") и Романа Бессмертного (самовыдвижение). Всего в ЦИК документы для регистрации кандидатами на выборах президента подало 90 человек.
Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК будет рассматривать до 8 февраля включительно.
Ранее мы сообщали, кого будут поддерживать США во время выборов в Украине.
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