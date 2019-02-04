В Подольском районе Киева разоблачили деятельность стриптиз-клуба, где клиентам оказывали сексуальные услуги, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли деньги, технику и блокноты с записями. Кроме этого, задокументированы противоправные действия двух женщин. По данным полиции, они организовали место разврата и вербовали девушек для занятия проституцией, а сами выполняли роль сутенерш. За свои услуги девушки брали от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам. На момент прибытия сотрудников полиции в заведении находилось шесть девушек. Двоих женщин задержали. Это - 31-летняя организатор и 35-летняя соорганизатор, которая работала администратором клуба: в 2014 году она попала в поле зрения стражей порядка за сутенерство - и получила условный срок наказания.

"Сейчас злоумышленницам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное женщинам грозит до семи лет лишения свободы ", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в процессе расследования возможна дополнительная квалификация действий злоумышлениц.

Ранее в Киеве разоблачили бордель.