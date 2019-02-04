Приметы на 5 февраля: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
5 февраля православная церковь отмечает память священномученика Климента и мученика Агафангела. За свою веру эти два мужественных человека, один из которых был священником, тяжко страдали, претерпели множество пыток от язычников, но не отреклись от Истины, которую несли людям, за что, в конце концов, и поплатились жизнью.
Приметы на 5 февраля
- Синицы щебечут под окном - к сильной зимней стуже.
- Много снега в этот день лежит вокруг - к хорошему, урожайному году. Сугробы в поле - к обилию хлеба.
- Какая погода с утра - таким будет и весь декабрь. Если мороз особенно сильный, зима наступит очень рано. Если солнце и легкая оттепель - начало зимы обещает быть теплым и мягким.
- Погода после полудня предвещала такие же климатические условия и в январе.
- Тот, кто родится в этот день, будет нездоров, но проживет долго.
- На ужин на Агафия-Полухлебника хозяйки обычно пекли куриные пироги. Это блюдо символизировало плодородие и семейное счастье.
- Весь день сухо и морозно - к жаркому августу.
- Белка выбирается из гнезда на воздух - к оттепели.
- Сильная метель в этот день - будет мести еще долго!
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