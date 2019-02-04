Росія має відшкодувати збитки за радянську окупацію Естонії. Про це у своїй статті в місцевому виданні написав міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу. Він, зокрема, посилається на Тартуський мирний договір від 2 лютого 1920 року, укладений між Естонією та Радянською Росією.

Згідно з документом, Росія відмовлялася від будь-яких претензій щодо Естонії і визнавала де-юре Естонську Республіку. Попри це, під час Другої Світової країну разом з іншими прибалтійськими республіками було окуповано росіянами. РФ, як правонаступниця Радянського союзу, має за це заплатити - вважає міністр.

Суму збитків він не назвав, раніше його відомство оцінило компенсацію у понад мільярд євро.