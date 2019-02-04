Насамперед про ситуацію на сході країни. Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі мінометів 82 калібру та гранатометів по захисниках Хутора Вільний. Нашим солдатам довелося відкрити вогонь у відповідь.

Загалом, за минулу добу зафіксовно дев'ять ворожих обстрілів, більшість - на Луганському напрямку. У районі Кримського бойовики з мінометів двічі атакували наших оборонців. На інших ділянках, поблизу Новотошківського, Золотого та Хутора Вільний окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден із українських армійців не постраждав.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили про трьох знищених бойовиків.