На Донбасі бойовики зазнали втрат [ Редактировать ]
Насамперед про ситуацію на сході країни. Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі мінометів 82 калібру та гранатометів по захисниках Хутора Вільний. Нашим солдатам довелося відкрити вогонь у відповідь.
Загалом, за минулу добу зафіксовно дев'ять ворожих обстрілів, більшість - на Луганському напрямку. У районі Кримського бойовики з мінометів двічі атакували наших оборонців. На інших ділянках, поблизу Новотошківського, Золотого та Хутора Вільний окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. Жоден із українських армійців не постраждав.
У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили про трьох знищених бойовиків.
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