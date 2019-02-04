Влаштувати диверсії та намацати слабкі місця в обороні української армії. Такі, на думку наших армійців, наміри ворога останніми днями. На позиціях українських бійців на Світлодарській дузі і в районі Авдіївки побував Ігор Левенок.

Донеччина. Передова в районі Світлодарської дуги. Українські солдати розповідають: ворог раз-у-раз намагається промацати лінію розмежування. Тож тільки почне сутеніти, наші чекають непроханих гостей.

"Я стояв на посту, получається, в теплик дивився і бачу якісь непонятні три цятки, ну тепло типа. Побачив, що така ситуація, доложили і почали їх там трохи ганяти, щоб подивитися, що за біда. Поганяли, а то оказивається вони троє", - розповідає Павло, військовослужбовець Збройних сил України.

А це вже район Авдіївки. Армійці стверджують, тут тенденція схожа. Бойовики лізуть здебільшого затемна.

"Двигаются по два-три человека, то есть небольшими группами, перемещаются тоже в основном ночью группами", - говорить позивний "Атос", військовослужбовець Збройних сил України.

Яка мета таких вилазок з боку окупантів? Наші військові кажуть: це може бути як розвідка українських позицій, так і різні диверсії, наприклад, мінування території.

"Открываем огонь и прогоняем их, вот так вся война и происходит пока".

А ще не рідко найманці шукають шпарини на лінії розмежування, аби налагодити там трафік контрабанди. Про цю проблему говорить керівництво ООС. З тимчасово непідконтрольної території до України прямують потоки підакцизних товарів - алкоголю та цигарок.

"Ми маєм інформацію і всі ви знаєте чудово, що виготовленням контрафактних алкоголю і сигарет займаються так звані фейкові правоохоронні органи терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР". Тож купувати в них сигарети - це фактично фінансування тероризму", - говорить Олег Ціцак, військовий прокурор ООС.

На жаль, проблема контрабанди існує не без допомоги деяких українських силовиків. Днями органи військової прокуратури затримали на хабарі працівника СБУ та військовослужбовця однієї з частин.

"Завозилось пішком і вже з нашої території вивозилось, але не фурами, а "газелькою"".

Утім, прокурор переконує - з боку військовослужбовців потурання контрабанді - радше виняток.

"Десь якогось дурачка знайдуть, який сидить в окопах кілька місяців і втягують у такі схеми".

Частіше сприяють контрабандистам правоохоронці.

"Зустрічають, проводжають, займаються транспортуванням. Ну ви зрозумійте, концентрація спецслужб і правоохоронних органів на квадратний метр в районі проведення Операції Об'єднаних сил, напевно, найбільша в країні. І здійснити будь-який злочин, особливо матеріального характеру, здійснити без відома правоохоронних органів не можливо", - говорить Олег Ціцак, військовий прокурор ООС.