Через акцію не працює аеропортівський шаттл

В аеропорту Гамбурга оголосили 24-годинний попереджувальний страйк. На роботу не вийшли майже тисяча працівників наземної служби - вони зокрема відповідають за підготовку літаків і багажу, а також автобусне сполучення.

Страйкарі вимагають підвищення зарплатні на 275 євро. Через акцію не працює аеропортівський шаттл. Скасовано понад півсотні рейсів.

В авіакомпаніях закликають пасажирів - вирушати в дорогу лише з ручною поклажею та з великим запасом часу.