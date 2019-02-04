В аеропорту Гамбурга оголосили страйк [ Редактировать ]
В аеропорту Гамбурга оголосили 24-годинний попереджувальний страйк. На роботу не вийшли майже тисяча працівників наземної служби - вони зокрема відповідають за підготовку літаків і багажу, а також автобусне сполучення.
Страйкарі вимагають підвищення зарплатні на 275 євро. Через акцію не працює аеропортівський шаттл. Скасовано понад півсотні рейсів.
В авіакомпаніях закликають пасажирів - вирушати в дорогу лише з ручною поклажею та з великим запасом часу.
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