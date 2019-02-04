Сход лавин в Альпах: появились новые данные о погибших [ Редактировать ]
Минимум 10 человек стали жертвами схода лавин в выходные на горнолыжных курортах в Альпах. Все погибшие занимались внетрассовым катанием - за пределами специально подготовленных маршрутов, сообщают "Сегодня".
В сообщении говорится, что несколько лавин сошло в районе курортов, расположенных в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах. В конце прошлой недели в этом регионе выпало большое количество снега. Наибольшее число жертв зафиксировано в Италии. Так, в районе итальянской области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди них - итальянцы и французы.
Кроме того, сход лавины в итальянском Больцано унес жизнь 18-летнего лыжника. В горных районах Ломбардии, расположенных по соседству с Больцано, погиб сноубордист. Спасатели обнаружили в воскресенье тело одного лыжника в Савойи во Франции. Под лавину в швейцарских Альпах попало двое человек, один из них - погиб, второй - госпитализирован. На юге Австрии жертвой схода лавины стал пожилой мужчина.
Ранее в Карпатах лавина обрушилась на дорогу.
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