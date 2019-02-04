У Бердянську чергова аварія на каналізаційному колекторі. Не встигли містяни зрадіти, що з'явилася вода, як в окремих будинках знову пересохли крани. Без водопостачання залишились близько семи тисяч жителів кількох районів міста. Що цього разу не так - знають наші кореспонденти.

До Бердянська Володимир приїхав на кілька днів. Щойно з вокзалу - відразу за водою.

"Взял себе этой и взял белизны, чтобы в туалете, когда смывать. Ну дай Бог, чтобы она появилась не на два дня, хоть какие то там моменты может продержится", - говорить Володимир, гість м. Бердянськ.

Водою у кранах бердянці тішилися не повних два дні. Напередодні на каналізаційному колекторі сталася нова аварія. Цього разу залізобетонна труба обвалилася за кілька сотень метрів від попереднього місця. Поруч - багатоповерхівки та приватний сектор. І знову - комунальники намагаються докопатися до місця підземного повалля.

"Мы их видим уже больше шести на данный день. И параллельно заниматься уже ремонтными работами по капитальной замене всего коллектора. Мы видим, что там, где бетонные коллектора, происходят эти разрушения", - говорить Григорий Горячев, заступник міського голови Бердянська.

Приблизну вартість аварійних робіт вже підрахували - близько двадцяти мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме заміна майже кілометра труби. Ремонт триває уже тиждень. Допомагають військові, МНС та київські колеги. Останні, за допомогою мобільної насосної станції, відкачують стоки.

"Нас поселили в гостинице нормальной. Тіки нема, коли відпочивать, цідодобово працюєм", - говорить Олександр, працівник "Київміськводоканалу".

У лабораторному центрі постійно контролюють епідеміологічну ситуацію. Кажуть: поки що захворювань на гострі кишкові інфекції не побільшало.

"За минулий тиждень було зареєстровано на чотири випадки менше гострих кишкових інфекцій, ані ж за попередні. Але ми не знаємо, як буде розвиватись у подальшому епідемічна ситуація", - говорить Олександра Кікарош, завідувач відокремленого підрозділу бердянського міжрайонного відділу Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України.

А поки комунальники ремонтують - люди знову запасаються водою.

"Но на всякий случай будем держать, до самых лучших времен. Потому что надежда умирает последней, но лучше пусть будет запас. Так как мы намучились эти пять дней".

Аварійні роботи на місці нового провалу триватимуть щонайменше до завтра. Після чого воду знову спробують подати у квартири.