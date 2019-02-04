Вблизи австрийского города Зальцбург небольшой самолет упал в озеро во время авиашоу. В частности, указано, что инцидент произошел в понедельник, 4 февраля, во второй половине дня в районе озера Вольфгангзее, передает "Корреспондент".

Фото: Kurier

Между тем на видеозаписях, которые распространяют в социальных сетях, видно, как самолет приближается к озеру, снижается, а затем касается левым крылом воды.

Фото: Kurier

"Пилота удалось спасти - он отделался незначительными повреждениями. Позже чрезвычайные службы достали из воды и самолет, который почти полностью погрузился в озеро", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что самолет с туристами столкнулся с вертолетом.