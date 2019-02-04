4 февраля заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином, сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокируется Россией.

"Действия России по блокированию свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей являются неприемлемыми, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В связи с этим акцентировалось на политическом характере проекта "Северный поток-2".

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что ситуация в Азовском море стабилизировалась.