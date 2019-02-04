Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море [ Редактировать ]
4 февраля заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль встретилась с депутатом немецкого Бундестага Мануэлем Заррацином, сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны сосредоточились на проблеме свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокируется Россией.
"Действия России по блокированию свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей являются неприемлемыми, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В связи с этим акцентировалось на политическом характере проекта "Северный поток-2".
Ранее в Госпогранслужбе заявили, что ситуация в Азовском море стабилизировалась.
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