За офіційними даними МОЗу, тільки за січень на кір захворіли понад п'ятнадцять тисяч українців. Більше половини - діти. Найвищі показники захворюваності в західних областях та столиці.

У МОЗі закликають вчасно вакцинувати дітей та навіть вирішили провести, цитую "спецоперацію для підвищення охоплення імунізацією". Імунологи застрегіають МОЗ не вживати подібних заходів. Мовляв, це тільки збільшить масштаби захворюванності.

Однак, в міністерстві з цим не згодні і додають: епідемію кору оголошувати не будуть. Мовляв в Україні достаньо вакцин від хвороби.