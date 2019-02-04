Вулиця, де стався підземний прорив, перетворилася на річку

Аварія на водогоні сталася і в Одесі. Прорвало трубу діаметром більше півметра. Через це - близько ста будинків залишилися без води.

Вулиця, де стався підземний прорив, перетворилася на річку. Машини просто пливуть. Вода сягає тротуарів.

Ремонтні бригади обстежили місце аварії. Кажуть: масштаби зможуть оцінити тільки після того, як дістануться до місця пориву.