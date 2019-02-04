В Одесі сталася аварія на водогоні [ Редактировать ]
Аварія на водогоні сталася і в Одесі. Прорвало трубу діаметром більше півметра. Через це - близько ста будинків залишилися без води.
Вулиця, де стався підземний прорив, перетворилася на річку. Машини просто пливуть. Вода сягає тротуарів.
Ремонтні бригади обстежили місце аварії. Кажуть: масштаби зможуть оцінити тільки після того, як дістануться до місця пориву.
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Бердянськ через аварію знову залишився без води
Аварія сталася неподалік місця попереднього пошкодження
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