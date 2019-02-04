Обвал у Харкові. В гаражному кооперативі не витримав ваги мокрого снігу дах. 170 метрів металевої опори склалися за лічені секунди. Постраждали двоє чоловіків. Подробиці розкаже Світлана Шекера.

Зранку робочі розбирають завали. Розрізають великі шматки металевих конструкцій. Уламки понівеченого металу, шиферу й мокрого снігу вивозить екскаватор.

Цей чоловік каже: шиферний дах між гаражами обвалився просто на його очах.

"Дохожу 30 метров, слышу шум, сильный шум и треск. Гух, и впало. Думаю, шо ж такое случилося у нас в гараже. Захожу, Господи, упало все. Думаю, это ж хорошо. Меня спасло две минуты", - говорить Микола Родіонов, власник гаража.

Уламки даху зачепили двох чоловіків, які саме ставили машини в гаражі. Вони отримали нетяжкі забої, і вже вдома. Автівки - досі під завалами. Власник однієї вже звернувся

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження порушення правил експлуатації спорід. Було звернення від одного з постраждалих, він висловив намір подавати до суду на те, щоб були відшкодовані збитки, які він поніс", - говорить Евеліна Черепахіна, речник Московського райвідділу поліції Харкова.

Голова гаражного кооперативу розповідає - дах на металевій основі між гаражами звели 36 років тому. І запевняє - він завалився - через опади. На покрівлі - лежав товстий шар мокрого снігу, прибрати який було неможливо.

"Представьте себе, что такое 65 см мокрого снега. Это ужас. Ужас. Тридцать шесть лет этой конструкции, никогда не было ничего. Все было нормально, не прогибалось, ничего. Вот эта конструкция за 5 минут рухнула. За пять минут", - говорить Іван Рибальченко, голова гаражного кооперативу "Каскад".

Робочі розбиратимуть завали щонайменше два дні. У кооперативі пообіцяли, що виплатять компенсації за понівечені авто.