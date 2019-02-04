Передвиборчі перегони, зміни до Конституції та питання нацбезпеки. Нардепи окреслили порядок денний наступного тижня. Вже завтра в будівлі під куполом стартує нова сесія, фоном якої стане президентська компанія. Отже, з яким настроєм обранці повертаються з відпустки і на що вистачить законодавчого завзяття - з'ясовувала Ксенія Барвіненко.

Курс на ЄС та НАТО хвилюють депутатів найбільше цього пленарного тижня. За головний законопроект - про зміни до Конституції збираються голосувати вже у четвер. Перед цим традиційні питання з блоку нацбезпеки у вівторок та питання ратифікації у середу. Втім, навряд чи вони зможуть зібрати під куполом більше депутатів, ніж законопроект про зміни до Конституції. Для цього необхідно мінімум 300 голосів. Таку кількость нардепів лише зрідка вдається нарахувати в залі.

"На моє переконання, один з ключових законопроектів - внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і в НАТО. Я звертаюсь до усіх фракцій, до максимальної мобілізації в цей день. Це - принципове питання і важливе позиціонування для України, це принципове питання. І також наступне питання яке є, яке не довершили минулого разу - проект закону про внесення змін до статті конституції щодо перейменування Дніпропетровської області", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

Підтримати зміни до головного закону України пропонують і в БПП. Там називають голосування - основним завданням парламенту.

"Ключовим зобов'язанням парламенту є остаточне ухвалення запропонованих президентом України змін до Конституції щодо неухильного курсу до НАТО та ЄС, це рішення я впевнений у четвер матиме підтримку більш ніж 300 парламентарів, ми покажемо всьому світу цілеспрямовану, прагматичного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Сьогодні більше 60% підтримують вступ України до ЄС", - заявив Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

Хвилюють депутатів і тарифні питання. Голова "Батьківщини" заявила, що суми в платіжках за тепло зросли чи не вдвічі, і в деяких регіонах перевищують навіть розміри пенсій та зарплат.

"Люди приходять на зустрічі з платіжками, приходять зі своїми виписками по отриманню пенсій і вони просто питають, як можна робити так, щоб нарахування по платіжкам були вищі ніж пенсія у людини? За що їсти? За що жити? У мене в руках платіжки з Запоріжжя. Я тримаю в руках платіжки, де в два рази у людей в платіжках більше вимагають заплатити за тепло, за гарячу воду, за газ, це є планове винищення української нації", - говорить Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина".

Разом із новою сесією стартував і черговий етап підготовки до президентських та парламентських виборів. Нардепи побоюються фальсифікацій, тож пропонують різні законодавчі рішення.

"Дуже важливо після того, як наші дипломати сказали слово, що серед спостерігачів не може бути росіян, як представників країни-агресора, має своє слово в певний спосіб сказати і парламент і власне дуже важливо, щоб силові структури, які зобов'язані жорстко розслідувати порушення виборчого законодавства діяли аполітично і без подвійних стандартів", - говорить Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України.

"Передвиборча турбулентність не повинна дестабілізувати державу. Парламент і коаліція мають зосередитись на чесності та прозорості виборів, підкуп, фальсифікація чи адмінресурс не мають визначати результат виборів, це наше з вами завдання, маємо підтримати Авакова, він вкотре закликає парламент підтримати законопроект щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства, затягувати з цим більше не можна", - заявив Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

Крім того, депутати планують нарешті розглянути законопроекти про перейменування Дніпропетровської області. Один президентський пропонує назву Дніпровська, інший - депутатський щодо перейменування на Січеславську область.