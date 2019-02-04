У Києві відбувся з'їзд політичної партії "Наш край". Політсила вирішила не висувати свого кандидата на президентських виборах. А от до тих, хто балотується - поставили вимоги. Більше - у нашому матеріалі.

Довести до завершення реформу децентралізації, дати чітку відповідь на питання про війну та мир, презентувати плани з розвитку економічного потенціалу України, і вести перегони із взаємоповагою та відданістю демократичним принципам - такі вимоги до кандидатів у президенти ухвалила партія "Наш край" на черговому з'їзді.

"Ми висовуємо цілий ряд вимог до кандидатів у президенти. У першу чергу - це не бумажні, а справжні реформи. У тому числі це реформа з децентралізації із внесенням змін до конституції щодо територіального устрою в Україні. Це відповідь на питання війни та миру. Це питання зв'язані із економічною політикою - кандидат повинен представити чіткий план економічного розвитку України", - говорить Олександр Мазурчак, співголова партії "Наш край".

Головна вимога до майбутнього президента - проводити реформи, які працюватимуть на людей, а не на олігархів. Свого кандидата у політисилі вирішили не висувати.

"На жаль в нашій країні президенстька кампанія перетворилася на справжній цирк олігархів. Це справжня фальсифікація з боку олігархічних сил за боротьбу за президенстьке крісло. Партія "Наш край" прийняла рішення на 20 з'їзді не приймати участь в цьому цирку. Нам потрібні реальні реформи в Україні", - говорить Сергій Шахов, народний депутат.

Як відомо, партія "Наш край" увійшла у трійку лідерів за кількість обраних депутатів на виборах в об'єднані територіальні громади, починаючи із 2015 року. Нині ж головна мета - проходження до Верховної ради восени. Саме на парламентських виборах у партії обіцяють сконцентрувати свою боротьбу.