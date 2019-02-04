НАЗК відправило до суду одразу 13 протоколів щодо очільника ФФУ Андрія Павелка. В документах йдеться про корупційні правопорушення голови бюджетного комітету. Подробиці неодноразово розповідали про корупційні схеми чиновника. В чому звинувачують Павелка? Про це далі в матеріалі.

Він - очільник бюджетного комітету, народний депутат і за сумісництвом голова Федерації футболу України. Справжнім "посадовим магнатом" Андрієм Павелком зацікавилися в НАЗК ще торік. Спочатку в нардепа знайшли 11 порушень в деклараціях. А тепер ще й звинувачують в незаконному вступу до складу директорів компанії UEFA Events. Згідно з українським законодавством, Павелко немає права керувати бізнесом.

"Разве успешный человек виноват в том, что он депутат?"

І за результатами перевірки виявляється справді винен. Адже агентство зацікавило і 12 випадків конфлікту інтересів. В статусі очільника бюджетного комітету, Павелко надава кошти із державної скарбниці на спорудження футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Гроші надходили на рахунок створеного Павлеком заводу FFU Production. Тільки минулого року з бюджету виділили 640 мільйонів гривень. Цього року ще на сто більше. Устаткування для побудованого заводу купували за кордоном в Європі. Однак через офшорну компанію в Еміратах. Через участь посередника ціна на техніку зросла на 20%.

"Я успешный бизнесмен до парламента, а сейчас я занимаюсь парламентской деятельностью".

Саме парламентська діяльність зацікавила НАЗК найбільше. За інформацією агенства, повноваження голови бюджетного комітету напряму вплинули на виділення Павелком коштів на завод створений Павелко. Слухати відразу 13 справ голови ФФУ будуть в Печерському райсуді столиці. А згідно з рішенням Солом'янського суду, НАБУ отримало доступ і до банківської таємниці Павелка та його особистих рахунків.