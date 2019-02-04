В настоящее время восточные регионы Украины являются лидерами по количеству больных раком. Проблема заключается в критическом упадке экологии. Такое мнение в эфире ObozTV выразил онколог, врач-нейрохирург Антон Шкиряк. По его словам, ситуацию не спасли даже огромные средства, которые вкладывал в эти области бывший президент-беглец Виктор Янукович.

"Например, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская области - это около 420-450 пациентов на 100 тыс. населения. А западная Украина: Ивано-Франковская, Волынская, Закарпатская области - около 250 пациентов на 100 тыс. населения", - цитирует "Криминал. Tv" слова Шкирякя.

Он подчеркнул: дело в том, что большая часть крупных производственных предприятий Украины находятся именно в восточных регионах. В результате, количество онкобольных в западной Украине ниже почти в два раза.

"В восточных областях количество умерших от онкологии было самым большим, как и количество обнаруженных онкологических процессов. Я это связываю с экологическими причинами и стилем жизни тех регионов", - подвел итог врач.

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