В Украине подешевеет валюта [ Редактировать ]
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 февраля установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:
100 USD США - 2742,3692 (4 февраля - 2757,0704)
100 EUR - 3138,6415 (4 февраля - 3162,6355)
4 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,37/27,39 гривны/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,27/31,29 гривны/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Национальный банк на вторник, 5 февраля, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,4237 гривны/доллар, к евро - на уровне 31,3864 гривны/евро.
Ранее курс доллара упал в обменниках 4 февраля.
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