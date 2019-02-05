Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,8 тысячи метров над уровнем моря. Ранее российские службы предупреждали о том, что в любой момент может начаться сильное извержение вулкана.

Об этом сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Выброс пепла на высоту 6800 метров над уровнем моря произошел во вторник утром по местному времени. О высоте выброса можно судить по сейсмическим данным", - заявили в агентстве.

Осадков пепла в результате выброса не зарегистрировано. Ближайший населенный пункт рядом с вулканом находится на расстоянии 45 километров.

24 декабря на острове Сицилия (Италия) произошло извержение знаменитого вулкана Этна.