На Гавайях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за сто. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті.

Підвищувати віковий ценз планують поступово - до 2020 року він зросте до 30 років. А у 2024 - дійде до позначки 100.

На Гавайях уже діють одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. Три роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року.