На Гавайях підвищують вік продажу цигарок до 100 років [ Редактировать ]
На Гавайях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за сто. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті.
Підвищувати віковий ценз планують поступово - до 2020 року він зросте до 30 років. А у 2024 - дійде до позначки 100.
На Гавайях уже діють одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. Три роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року.
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