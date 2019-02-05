В американському місті Альбукерке - штат Нью-Мексико - прогримів потужний вибух поблизу торгівельного центру. Одна людина загинула.

За словами очевидців, рвонуло так сильно, що задвигтіли стіни. Усіх відвідувачів евакуювали. Триває розслідування. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій.

"Нам довелося залучити додаткові ресурси, щоб евакуювати всіх із торговельного центру. Крім того, задля безпеки були евакуйовані працівники з кількох бізнес-установ неподалік місця інциденту", - повідомив Том Руїс, представник пожежного департаменту міста Альбукерке.

"Наразі ми з'ясовуємо, що саме сталося. На місці також працює команда піротехніків. Щойно ми переконаємося, що небезпека минула, людям дозволять повернутися на свої місця", - зазначив Саймон Дробік, офіцер департаменту поліції міста Альбукерке.