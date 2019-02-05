Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної, професійної та вищої освіти.

Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів. Проте один абітурієнт зможе обрати не більше чотирьох навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня.