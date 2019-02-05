Розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО [ Редактировать ]
Сьогодні розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО. Цьогоріч очікують понад 330 тисяч учасників. Це випускники шкіл, учні, слухачі та студенти закладів загальної, професійної та вищої освіти.
Взяти участь у тестуванні традиційно зможуть і випускники попередніх років. Загалом оцінювання проведуть з 11 предметів. Проте один абітурієнт зможе обрати не більше чотирьох навчальних дисциплін. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 25 березня.
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