Хостел по сусідству. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок уже 5 рік поспіль воюють за спокій у себе вдома. Люди стверджують - в їхньому будинку працює незаконний заклад, де зупиняються сумнівні особи.

Що відбувається насправді - перевірила Магда Кривовяз.

Постійні бійки, галас та страх вийти зі своєї квартири. Саме так останні 5 років живуть мешканці цієї багатоповерхівки. Кажуть: усе - через хостел у трикімнатній квартирі на 7 поверсі.

"Не первый раз, было - смотришь в глазок, кто-то стоит под твоей дверью и ручку дерга ют. Очень страшно за жизнь. Очень часто, если спуститься по лестнице - можно найти что там нагажено, там валяются шприцы", - обурена Діана Гордій, мешканка будинку.

"Драки регулярно, ребенка невозможно спать уложить до 5 утра. Постоянно что то там падает, матюки, оры, бой", - розповідає Денис Гордій, мешканець будинку.

"Ось костел, а ось моя квартира. Одного разу я не змогла відкрити квартиру бо її підпирав п'яний чоловік", - розповідає Анна Барланицька-Боголій, мешканка будинку.

Хостел тут і дійсно працює - оператори і зараз приймають заявки на поселення.

"- Є на проспекті Маяковського і місця є від 80 гривень за добу. - А скільки людей у кімнаті? - Шість - вісім".

Поговорити з адміністрацією хостела не вдалося, - двері нам не відчиняють. Однак, за кілька хвилин до помешкання намагається зайти хлопець, побачивши камеру кинувся навтьоки.

"- Там нормальні умови проживання? - Нормальні умови. - А скільки там людей мешкає? - Не знаю, я не считал"

Аби позбавитися такого сусідства, люди зверталися до різних інстанцій, - проте, марно. Намагалися розшукати і власника такого бізнесу - також не вийшло - як і у нас. Експерти кажуть: довести незаконність хостелу - юридично складно. Можна подати до суду, втім шанси виграти справу надто малі.

"Законодавство в Україні на сьогоднішній день не дозволяє власникам інших квартир захистити ефективно свої права. Так само і власнику своєї квартири, який використовує свою квартиру в якості хостелу буде так само досить важко захистити права - якщо інші мешканці будуть фізично перешкоджати доступ якихось людей до цієї квартири", - зазначив Михайло Ілляшев, юрист.

"Принципово всі питання пов'язані із проживання в житі має регулюватися у Житловому кодексі. У нас є одна проблема - він у нас ще прийнятий за радянських часів", - наголосив Олексій Кучеренко, голова спілки власників житла України.

А такого поняття як хостел - тоді просто не було. Наразі, є - у Законі України про Туризм. Згідно з ним, як і будь-який готель, хостел має отримати свідоцтво про наявність відповідної категорії. Таких у Києві лише 15. Решта - поза законом.

Щоб довести, що хостел в цьому будинку саме такий, мешканці готують позов до суду.