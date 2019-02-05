Пожежа під Борисполем. У селі Чубинське загорівся супермаркет. Вогонь спалахнув близько 7 вечора. Зі слів очевидців - зайнялося після вибуху газу. Пожежа почалась у магазині, потім вогонь перекинувся на квартири другого поверху.

На місце прибули бригади рятувальників з Борисполя та сусідніх сіл. Опівночі полум'я загасили. Минулося без постраждалих, - повідомили у ДСНС.