Рекламний щит залишив Одесу без води [ Редактировать ]
Аварія на водогоні в Одесі.
Прорвало підземну трубу діаметром понад півметра. Через це, близько 100 будинків лишилися без води.
Вулиця перетворилася на бурхливу річку - машини нею буквально пливли, вода сягала тротуарів.
Як повідомили у прес-службі компанії "Інфоксводоканал" - аварію спричинив рекламний щит, що продавив асфальт над трубою. Ремонтники кажуть - масштаби пошкодження зможуть оцінити лише, коли дістануться місця пориву.
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