У Бердянську сталася ще одна аварія на колекторі

Бердянськ знову без води. Там чергова аварія на колекторі. Вона сталася майже одразу після того, як ліквідували наслідки попередньої - через яку люди потерпали більше тижня. Цього разу постраждали майже сім тисяч жителів