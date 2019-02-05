У Кривому Розі від кору померла жінка [ Редактировать ]
Від кору у Кривому Розі померла 46-річна місцева жителька. У тяжкому стані її госпіталізували до міської інфекційної лікарні ще 29 січня. Кір діагностували одразу, але врятувати жінку не вдалося. Хвороба спровокувала у пацієнтки ускладнення - пневмонію.
За офіційними даними МОЗу, лише у січні на кір занедужали понад 15 тисяч українців. Більш як половина - діти. Найвищі показники захворюваності в західних областях та столиці.
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