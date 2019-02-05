Из-за "медицинской реформы" украинцам не хватает больничных коек, больницы переполнены даже несмотря на то, что пик заболевания гриппом и ОРВИ еще не достигнут. Об этом написал в блоге для сайта Киеввласть заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Украины Валерий Дубиль.

Нардеп привел пример Черниговщины и предположил, что такая же ситуация по всей стране. Причем проблема не только в койко-местах, но и в недостатке лекарств.

По словам нардепа, 10 лет назад количество коек в Украине было действительно избыточным. Однако за это время их число сократилось более чем на 40%. При этом, 75% таких коек имеют чрезвычайно низкую пропускную мощность, потому что расположены в небольших медучреждениях. Кроме того, структура коечного фонда уже совершенно не соответствует ни структуре заболеваемости, ни географическим и демографическим показателям территорий.

"Терапевтические отделения украинских больниц имеют только 36 тыс. коек или 0,9 коек на 1000 населения. При этом в странах Европейского региона ВОЗ, в среднем имеем 2,6 терапевтических коек на 1000 населения, а в странах ЕС - 2,2 койки. Даже если к ним еще добавить 16 тыс. коек в инфекционных отделениях и больницах для взрослых и детей, это будет вдвое меньше, чем в европейских странах. Именно поэтому наши больницы сейчас в 2-3 раза переполнены", - отмечает В. Дубиль.

В 2018 году, со стартом "реформы" и автономизации медицинских учреждений, темпы сокращения коек только увеличились, добавляет он.

По словам нардепа, в Европе количество коек тоже сокращалось, однако еще в 90-х гг. При этом отдельные государства уже признали, что "перестарались" с сокращением числа больничных коек и теперь испытывают их недостаток.

По словам Дубиля, при достаточно большом общем количестве больничных коек, больницы и отделения одного профиля простаивают полупустые, а другие во время пика заболеваемости становятся переполненными. Причина - искаженный Минздравом принцип "деньги следуют за пациентом".

"Неформально, в государственной медицине существуют койки "доходные", за лечение на которых пациенты платят немалые суммы, и "не доходные" - за которые взять существенные "благотворительные взносы" невозможно. Например, койки в кардиологии, гинекологии, родильных домах и других - доходные, а терапия, паллиативная помощь, общая хирургия и т.д. - "нет". Понятно, что при спущенном сверху плане по уменьшению больничных коек, местные власти и руководители медучреждений часто руководствовались не интересами пациентов, а желанием сохранения именно этих "доходных коек" убежден народный депутат.

По его мнению, медреформа не решит проблемы нехватки койкомест, поскольку согласно ей, финансироваться медицина может только из госбюджета. А госбюджет не сможет выделить достаточную сумму на отрасль, особенно если учесть стационарное лечение. Тем более не предусмотрено механизмов содержания "резервных" коек, которые нужны в период сезонных пиков заболеваний и инфекционных вспышек.

Положительные изменения, считает Дубиль, возможны только в случае введения обязательного государственного медицинского страхования наряду с сохранением прямого бюджетного финансирования медицины. Такой подход позволит иметь резерв пропускной способности больниц в период пика заболеваемости или эпидемий, и полностью решить вопрос пикового переполнения больниц и очередей на госпитализацию.

"В Верховной Раде уже зарегистрированы необходимые законопроекты. И после смены власти мы сделаем все, чтобы за них проголосовали быстрее", - подытожил он.