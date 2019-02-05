Пожежа у Парижі: у вогні загинули рятувальники [ Редактировать ]
Масштабна пожежа у Парижі. Уночі зайнялася багатоповерхівка. Зараз відомо про вісьмох загиблих та 36 поранених.
За попередньою інформацією, серед постраждалих - шестеро рятувальників. Вогонь вдалося локалізувати. Жителів сусідніх будинків евакуювали.
Достеменно причини пожежі поки що не встановили. Утім, головна версія - умисний підпал. Поблизу місця займання затримали жінку, яка за словами поліції, страждає від психічних розладів.
"Ми арештували людину, яка живе у будівлі. Це - жінка, їй більше 40 років, і у неї є проблеми із психікою. Її арештували на вулиці одразу після пожежі. Вона під вартою. Зараз триває розслідування, щоб точно з'ясувати - як поширювався вогонь і як він міг спалахнути. Поки що рано казати, скільки людей потребують допомоги. Але це будівля з 50 квартирами", - зазначив Крістоф Кастанер, міністр внутрішніх справ Франції.
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